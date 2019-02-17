Антиамериканские лозунги и призывы к России: как жители Гаити выступают против «оккупации США»

Митингующие в Гаити сожгли флаг США. Демонстранты скандировали антиамериканские лозунги, у некоторых из них были плакаты с изображением российского флага и Владимира Путина. Антиправительственные протесты в стране длятся уже неделю, жертвами беспорядков стали по меньшей мере семь человек. Глава государства Жовенель Моиз отказался уйти в отставку, а в США заявили о поддержке властей, которых недовольные жители обвиняют в тесных связях с Вашингтоном.

Протестующие в Гаити выступили против сотрудничества с США. Жители столицы республики — Порт-о-Пренса — вышли на улицы с критикой в адрес президента страны Жовенеля Моиза и бывшего главы государства Мишеля Мартелли, заявив, что к власти их привели силы из Соединённых Штатов.

«Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем», — говорит один из протестующих по имени Бронсон. Его слова приводит Le Journal de Montreal.

По информации издания, по меньшей мере 200 человек приняли участие в акции, в ходе которой был сожжён флаг США. Среди прочих лозунгов некоторые демонстранты скандировали «Долой американцев! Да здравствует Путин!».

«Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай посмотреть, в какой нищете мы здесь живём», — заявили протестующие.

Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ.

США являются инициатором той экономической политики, которая привела к бедственному положению гаитянского народа, считает генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

«Сейчас они получают заслуженную реакцию на свою политику, потому что всё, что происходило в Гаити до этих протестов, делалось с юрисдикции Соединённых Штатов», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, Гаити — пример того, чем может стать страна под влиянием Вашингтона.

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«В последние годы ситуация стала ещё хуже, потому что нынешний президент является абсолютно американски ориентированным и вообще никаким образом не заботится о своём народе. Вся его деятельность заключается в том, чтобы перекачивать те небольшие деньги, которые Гаити зарабатывает, непосредственно в США. Конечно, народ бедствует», — сказал собеседник RT.

Лидовской отметил, что ситуация в Гаити даже хуже, чем в других странах Латинской Америки.

«Это самое страшное место в регионе по экономической ситуации. Людям там абсолютно нечего есть, невозможно представить, как там выживать», — заключил эксперт.

Реакция Вашингтона

Массовые протесты идут в Гаити на протяжении недели. Большая часть участников антиправительственных выступлений — жители беднейших районов, которые обвиняют действующую власть в неспособности обеспечить гражданам достойный уровень жизни. С момента начала беспорядков погибли не менее семи человек.

По мере развития ситуации к жителям страны обратился президент Жовенель Моиз. Он заявил, что не намерен покидать свой пост.

«Я, Жовенель Моиз, глава государства, не отдам страну в руки вооружённых бандитов и торговцев наркотиками», — цитирует президента Le Nouvelliste.

Моиз добавил, что «услышал голос народа», а правительство принимает целый комплекс мер для решения проблем граждан.

14 февраля Госдеп порекомендовал гражданам США не ездить на Гаити из-за массовых волнений в стране. Одновременно с этим Вашингтон распорядился эвакуировать большую часть дипломатов, работающих на острове. Оставшиеся в стране сотрудники диппредставительства следуют правилам безопасности, подразумевающим запрет на поездки на общественном транспорте, запрет на выезд за пределы столицы Гаити и другие меры.

Отметим, что 16 февраля советник президента США Джон Болтон рассказал о недавней встрече с министром иностранных дел Гаити Бокчитом Эдмондом, в ходе которой Болтон заявил о «неизменной поддержке и дружбе США с Гаити».

«Мы настоятельно призываем всех политических деятелей Гаити уважать и защищать свою демократию, участвовать в диалоге и положить конец политическому насилию», — написал Болтон в Twitter.

I met with Haitian Foreign Minister @BocchitEdmond yesterday to express the United States’ enduring support for and friendship with Haiti. We urge all of Haiti’s political actors to respect and protect their democracy, engage in dialogue, and put an end to the political violence. — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 16, 2019

Протесты на Гаити начались именно после избрания президента Жовенеля Моиза в 2017 году, отметил в разговоре с RT директор научно-информационного центра института Латинской Америки Российской академии наук Александр Харламенко.

«Причиной являются экономические трудности. Валюта только за последние месяцы обесценилась к доллару на четверть. На этом фоне выдвигаются коррупционные обвинения против президента и правительства», — рассказал эксперт.

По мнению специалиста, обстановка на Гаити — чувствительная тема для США.

«Не только потому, что это отчасти реальный, отчасти потенциальный источник самых обездоленных мигрантов, но и потому, что исторически это страна, священная для движения темнокожих в Соединённых Штатах», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что Гаити — первая страна, где было отменено рабство и положено начало войнам за независимость в Латинской Америке.

«Это очень чувствительный вопрос несмотря на то, что страна одна из самых бедных. Естественно, возможность политического радикализма в такой стране воспринимается в Вашингтоне очень болезненно», — подытожил Харламенко.