Анна Герман: Петр Порошенко опережает Юлию Тимошенко - он уже второй после Владимира Зеленского. Значит, выборы, возможно, никто не сорвет

- Алло, Анна! Здравствуйте, что у вас нового?

- Если говорить о предстоящих президентских выборах... (Они пройдут на Украине 31 марта. - А.Г.) Только что появились рейтинги, в которых Зеленский идет первым номером, Порошенко – вторым. Тимошенко на третьем месте. Высокие рейтинги показывает и Юрий Бойко. (Глава политической силы «Оппозиционный блок» и её парламентской фракции. - А.Г.) Если бы кандидаты от оппозиции могли объединиться, если бы не было нескольких кандидатов от юго-востока, то рейтинги (допустим, у Бойко) сравнялись бы с Тимошенко.

Анна Герман, украинский политик: Судя по последним рейтингам, Петр Порошенко опережает Юлию Тимошенко 00:00 00:00

- Насколько рейтинги «первой тройки», о которых вы сказали, реальны?

- Мне кажется, ситуация где-то соответствует реалиям.

- Что это значит?

- Возможно, выборы не будут сорваны в Украине.

- Никто не даст их сорвать?

- Эти рейтинги показывают, что выборы состоятся. Что все-таки Украина не пойдет путем срыва выборов.

- Вы имеете в виду то, что Порошенко на втором месте?

- Да. Выход Порошенко во второй тур – возможность такая сохраняется, возможность стабильности, возможность все-таки демократического пути, пути выборов, а не пути новых каких-то переворотов.

- Кто может победить во втором туре?

- Если Порошенко и Зеленский выходят во второй тур, то мой прогноз... Мне кажется, что люди все-таки проголосуют уже за что-то, что они понимают, хотя им это не нравится. Но они хотя бы понимают, что это такое. Мой прогноз пока остается старым.

- Порошенко?

- Я думаю, что все-таки да. На сегодняшний момент, мне кажется, все-таки - да. Но ситуация меняется, все меняется в Украине. Но сегодня это выглядит так...

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