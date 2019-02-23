Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пора бояться? Боевые катера Украины пугают Керченский пролив
Гордон, Ганапольский, Бабченко, Эхо
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
Мадуро дал новый повод США напасть на Венесуэлу
Главная / В мире

Американцы сольются с контингентом Европы: США оставят в Сирии 400 военных

23 февраля 2019, 00:24  •  14 • В мире
Американские военные войдут в общий контингент вместе с европейскими, всего речь идет максимум о 1,5 тыс. Американских военных представителей в Сирии планируется оставить по численности 400 человек, сообщает Reuters.
США оставят в Сирии 400 военных. Как заявил высокопоставленный сотрудник администрации США, американский военный контингент сольется с европейским, общая численность которого составит около полутора тысяч человек.
Отмечается, что США со своей стороны оставят в САР 200 своих на базе в районе Ат-Танф, аналогичное число миротворцев будет размещено на северо-востоке страны.
При этом, как пояснил источник Reuters, оставшиеся в арабской республике американцы намерены обеспечить создание и наблюдение за зоной безопасности.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, которых в стране на данный момент насчитывается порядка 2 тыс. человек. Американский лидер объяснил это решение военным разгромом основной части боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


14
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 04:39
«Разновидность государственной измены»: зачем демократы обвиняют Белый дом в передаче ядерных технологий Эр-Рияду
22 февраля 2019, 14:39
"Их били, жгли, в них стреляли. А они стояли": В Сети вспоминают, как уничтожали "Беркут" на Майдане
22 февраля 2019, 20:54
Надзорная команда: с чем связаны планы США оставить 200 «миротворцев» в Сирии
Загрузка...
22 февраля 2019, 08:09
Президент-самозванец Гуайдо назначил себя главнокомандующим Боливарианскими вооруженными силами
22 февраля 2019, 14:24
«Новая трактовка старых действий»: США намерены оставить в Сирии «миротворческий контингент»
22 февраля 2019, 17:54
США победят Россию с помощью F-35. Под Сургутом
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
23 февраля 2019, 00:09
МИД: Россия продолжит выступать в ООН против политизации прав человека
23 февраля 2019, 00:09
«Путь военных авантюр»: в российском МИД заявили о планах США поставить оружие оппози...
23 февраля 2019, 00:09
Вопрос цены: прокуратура проверяет действия ритуального предприятия в Самаре, где жен...
23 февраля 2019, 00:09
ЦИК Украины зарегистрировала 357 наблюдателей на выборах президента
23 февраля 2019, 00:09
Эксперт оценил заявление Порошенко о Малевиче
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запуском "Северного потока 2"
16 февраля 2019, 20:24
Кандидат в президенты Украины защищал Гитлера, как себя любимого
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.