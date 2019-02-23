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Американцы сольются с контингентом Европы: США оставят в Сирии 400 военных
23 февраля 2019, 00:24 • 14 • В мире
Американские военные войдут в общий контингент вместе с европейскими, всего речь идет максимум о 1,5 тыс. Американских военных представителей в Сирии планируется оставить по численности 400 человек, сообщает Reuters.
США оставят в Сирии 400 военных. Как заявил высокопоставленный сотрудник администрации США, американский военный контингент сольется с европейским, общая численность которого составит около полутора тысяч человек.
Отмечается, что США со своей стороны оставят в САР 200 своих на базе в районе Ат-Танф, аналогичное число миротворцев будет размещено на северо-востоке страны.
При этом, как пояснил источник Reuters, оставшиеся в арабской республике американцы намерены обеспечить создание и наблюдение за зоной безопасности.
19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, которых в стране на данный момент насчитывается порядка 2 тыс. человек. Американский лидер объяснил это решение военным разгромом основной части боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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