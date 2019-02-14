Американцы сами развенчали свой миф о присутствии российских военных в Венесуэле

Представитель США по Венесуэле Абрамс развенчал миф о том, что в Боливарианской республике могут находится российские военные.

Американской представитель, занимающийся вопросами Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил, США не нашли следов присутствия в Боливарианской республике российских военных.

Данное заявление он сделал во время выступления на слушаниях в палате представителей.

"Признаков присутствия войск нет", — заявил Абрамс.

2 февраля советник по нацбезопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных перейти на сторону лжепрезидента Хуана Гуайдо.



В российском МИД заявили, что Венесуэла не запрашивала у России военной помощи.



