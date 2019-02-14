Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Есть ли шансы у крайних националистов Эстонии победить на выборах?
В Афганистане СССР первым принял натиск международного терроризма
Русские напугали норвежцев
Би-би-си сделал признание: Ролик о химатаке в госпитале Думы - ложь. Россию за п...
Главная / В мире

Американцы сами развенчали свой миф о присутствии российских военных в Венесуэле

14 февраля 2019, 08:24  •  29 • В мире
Представитель США по Венесуэле Абрамс развенчал миф о том, что в Боливарианской республике могут находится российские военные.
Американской представитель, занимающийся вопросами Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил, США не нашли следов присутствия в Боливарианской республике российских военных.
Данное заявление он сделал во время выступления на слушаниях в палате представителей.
"Признаков присутствия войск нет", — заявил Абрамс.
2 февраля советник по нацбезопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных перейти на сторону лжепрезидента Хуана Гуайдо.

В российском МИД заявили, что Венесуэла не запрашивала у России военной помощи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


29
Источник
Похожие новости
14 февраля 2019, 08:09
«Обеспечить политический процесс»: какие вопросы обсудят президенты России, Ирана и Турции на переговорах в Сочи
14 февраля 2019, 01:39
«Президент бряцает оружием»: в конгрессе США исключили вариант военной интервенции в Венесуэлу
13 февраля 2019, 09:39
При Трампе рекордными темпами: Рост госдолга США в последние месяцы подвёл его к историческому максимуму
Загрузка...
13 февраля 2019, 22:39
Большинство немцев боится проводимой Трампом политики
13 февраля 2019, 19:09
Вооружить союзника: США до 2023 года поставят Польше 20 реактивных систем залпового огня HIMARS
13 февраля 2019, 12:54
Планета Земля стала более зелёной - NASA
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
14 февраля 2019, 01:54
Молдавский МИД требует отозвать своего посла из России - СМИ
14 февраля 2019, 01:54
Василий Небензя провёл в Совбезе ООН урок истории для «западных партнёров»
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за с...
14 февраля 2019, 01:54
Бить по энергетике и банкам: Сенаторы США создали "жёсткий" сценарий санкци...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 23:09
"И кто из этих мужиков "гневные матери"?": Соловьев отреагировал на "Марши материнского гнева"
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
10 февраля 2019, 21:44
Россия дала первый бой мегакорпорациям. И вот результат
11 февраля 2019, 13:39
«Врывается человек, начинает запихивать в рот таблетку»: Капитан «Норда» рассказал о пребывании на Украине
08 февраля 2019, 15:39
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу
08 февраля 2019, 22:09
«Освободить от должности»: Путин уволил девять генералов силовых ведомств
10 февраля 2019, 19:54
"Это что-то новенькое, басурманское": за очередным "фактом" о семье Путина рассмотрели руку США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.