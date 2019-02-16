Американцы обошли Кремль в победе над ИГИЛ*

Углубляться в историю террористической организации Исламское государство нет особо смысла, иначе придется вернуться к истокам американской кампании в Ираке и зарождению освободительного движения в упомянутой арабской стране. Да и кто слышал в середине двухтысячных что-нибудь об Исламском государстве? Разве что жители некоторых районов Ирака и представители спецслужб отдельных стран мира. По-настоящему эта организация заявила о себе только в начале 2010-ых.

Сначала террористы отвоевали часть Ирака и объявили о создании халифата на занятой территории. Но никто особого внимания на это не обратил — на фоне общего кризиса в Ираке ИГ в то время не казалось чем-то угрожающим. Одной группировкой больше, одной группировкой меньше… Но вот вдруг неожиданно проблема стала международной.

Террористы за считанные месяцы отхватили чуть ли не пол Ирака и при этом с каждым днем умудрялись расширять свое присутствие в Сирии. После того, как половина САР оказалась под властью халифа-самозванца Абу Бакра Багдади, все рассмотрели угрозу ИГ. Может быть, и это не заставило бы цивилизованный мир шевелиться, но по мере того, как города и села ближнего востока сдавались под натиском террористов, в Европе, Африке и Азии совершалось все больше терактов. Первыми не выдержали американцы.

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Конечно, у них было много других причин, в том числе корыстных, тем не менее, это был нужный шаг. Янки, конечно, противники России, тем не менее, в Сирию наши военные были отправлены во многом благодаря им. Геополитика, однако. Первый год своего присутствия дядя Сэм потратил на не совсем понятные нам вещи. Война против ИГ не велась, вместо этого американцы занимались сортировкой потенциальных союзников и обучением, вооружением казавшихся им благонадежными боевиков. Но ближе к концу 2015 года, когда уже на помощь Дамаску пришли россияне, США определились с предпочтениями и сделали упор на Отряды народной самообороны. И вместе с курдами всего за год американцы освободили от ИГ всю северную Сирию и частично восточную.

Но потом вдруг в провинции Дэйр-эз-Зор кампания вдруг резко прекратилась. Формально, конечно, операция не сворачивалась, однако военная активность была минимальной. И игиловцы успокоились.

Никто их не трогал — сами янки не двигались, и при этом запретили русским переправляться на восточный берег Евфрата, хотя наши ребята неоднократно пытались. Безуспешно. И около двух лет террористы спокойно себе жили и качали нефть в восточном Дэйр-эз-Зоре. Их совершенно не беспокоило то, что США и Россия фактически по пару раз отчитались о собственной победе на ИГ. На самом деле,

никто тогда не победил Исламское государство.

Но вот, кажется, Трамп все-таки сдержал свое слово — Исламское государство побеждено. Да его больше нет, по крайней мере, в Сирии от него если что и осталось, так это пара-тройка несвязанных между собой банд, орудующих в глухих пустынных районах. И тому причиной успешно завершившийся последний этап операции США «Непоколебимая решимость».

Да, последний анклав ИГ в Дэйр-эз-Зоре пал. Хаджин, считавшийся последней столицей псевдохалифата, был захвачен еще пару недель назад, а в последние сельские районы американцы с курдами вошли буквально вчера-позавчера. Кое-где стычки еще есть, но с террористами наверняка скоро будет покончено.

Австралийский эксперт Ричард Фрэнк полагает, что операция международной коалиции ознаменовалась решительной победой, тем не менее, не стоит торопиться и окончательно хоронить ИГИЛ.

— Да, эта структура (Исламское государство — авт.) больше не может претендовать на то, что бы в ее названии было слово «государство». У нее нет территорий. То, что международное сообщество вовремя обратила на проблему ИГ внимание, сыграло ключевую роль в спасении Среднего Востока (в англоязычных странах для Ближнего Востока обычно используют такое определение — авт.). Этот регион страдает от серьезных проблем, но сейчас одной, самой главной, стало меньше. Нельзя сказать, что роль США ключевая, но все же надо признать, что благодаря Соединенным Штатам война против ИГИЛ вообще началась. И так уж вышло, что символично, именно США завершили эту борьбу. Они ее начали, они ее и завершили. Я не умаляют роль других стран — России, Ирака, Франции, Австралии. Нет, они заслуживают того, чтобы их заслуги были признаны. Победа — это хорошо, но все нам надо подождать прежде, чем мы убедимся в том, что ИГИЛ больше не представляет угрозы.

«СП»: — Даже побежденное?

— Любые подобные организации после поражения не исчезают совсем. Они уходят в подполье и продолжают вести свою деятельность как классические террористические организации. Например, несмотря на то, что в Ракке и Алеппо террористы были побеждены давно, ИГИЛ все равно продолжает совершать там теракты, которые уносят жизни мирных жителей. И тут уже возникают вопросы относительно того, какие структуры в Сирии нужно создать, чтобы они могли самостоятельно в будущем бороться с терроризмом и успешно предотвращать теракты. К сожалению, пока проблемы взаимодействия между внутрисирийскими силами не решены, и это будет усложнять процесс создания необходимых служб. Поэтому сейчас очень важно правильно подойти к политическому диалогу и необходимо создать условия для воссоздания Сирии как государства. Это хорошо скажется на преодолении проблемы терроризма в том числе.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.