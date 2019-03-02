«Американцам необходима смена власти»: возможны ли новые провокации с «гумпомощью» на границе Венесуэлы и Колумбии

На границу Венесуэлы и Колумбии прибыла новая партия «гуманитарной помощи». Об этом заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Предыдущая попытка несанкционированной доставки грузов привела к беспорядкам и жертвам на колумбийско-венесуэльской границе. Глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что вопрос поставок гуманитарной помощи политизируется, чтобы оправдать возможное вторжение США в Боливарианскую Республику. Эксперты полагают, что Вашингтон взял курс на организацию вооружённого мятежа в Венесуэле. Для этого США будут искать любые доступные способы свержения Николаса Мадуро, например с помощью колумбийских сил или частных военных компаний, полагают аналитики.

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 1 марта заявил, что в приграничный колумбийский город Кукута доставлена очередная партия гуманитарной помощи из США.

В подтверждение этих слов он разместил на своей странице в Twitter фотографии самого «груза», американского военно-транспортного самолёта, а также человека в форменном жилете Агентства США по международному развитию (USAID).

Гуаидо сообщил, что продолжит поиски способов доставки «продуктов питания и медикаментов» в Венесуэлу.

En este momento está llegando a Cúcuta un avión con más ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos.



Ratificamos nuestro agradecimiento a su Gobierno. Seguiremos acopiando y encontrando vías para ingresar comida y medicina. No renunciamos a la urgencia de los venezolanos. pic.twitter.com/nusABAdObj — Juan Guaidó (@jguaido) 28 февраля 2019 г.

В прошлую субботу, 23 февраля, представители местной оппозиции пытались провезти грузовики с «гуманитарной помощью», на отправке которой настаивали США, на территорию Боливарианской Республики через границы с Колумбией и Бразилией. В результате произошли столкновения между сторонниками Гуаидо и полицейскими — несколько грузовиков были сожжены, не менее четырёх человек погибли.

Позже глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе экстренного заседания Совбеза ООН заявил, что в одном из грузовиков с американской гуманитарной помощью, направленных в Боливарианскую Республику, обнаружили материалы для возведения баррикад.

Комментируя развитие кризиса в Венесуэле, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул недопустимость политизации темы оказания гуманитарной помощи, тем более для оправдания попытки вторжения на территорию суверенного государства. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.



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«Вопросы её (гуманитарной помощи. — RT) оказания должны решаться в соответствии с общепринятыми международными процедурами, а не служить предлогом для манипулирования общественным мнением, мобилизации антиправительственных сил и для оправдания интервенционистских замыслов», — подчеркнул министр.

Лавров также отметил обеспокоенность российской стороны сообщениями, что США планируют приобрести в одной из стран Восточной Европы оружие и переправить его к границам Венесуэлы.

«Поступающая информация говорит о том, что на ближайшую перспективу США планируют закупить в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие, миномёты, переносные зенитно-ракетные комплексы, ряд других видов вооружений и переправить это поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании одного из наиболее, а вернее, абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве», — пояснил глава российской дипломатии.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя в ходе одного из заседаний Совбеза напомнил, что именно под видом гуманитарной помощи США в 1980-х годах поставляли оружие никарагуанским «контрас». К этому делу причастен и нынешний спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Он был осуждён в США за сокрытие информации от конгресса во время международного скандала «Иран-контрас», в ходе которого Вашингтон снабжал оружием никарагуанских повстанцев. Однако затем политика помиловал Джордж Буш — старший. Впоследствии Абрамс стал советником по безопасности Джорджа Буша — младшего.

По словам Лаврова, Абрамс даже не скрывает, что его задачей является нагнетание напряжённости, а не мирное урегулирование.

«Занимается он исключительно нагнетанием напряжённости, созданием ситуаций, которые спровоцировали бы, как этого хотят США, взрыв, кровопролитие в Венесуэле и оправдали бы вооружённое вмешательство. В Вашингтоне никто этого не скрывает», — подчеркнул Лавров.

Позднее Абрамс заверил журналистов, что США якобы не занимаются подготовкой вторжения, а проводят политику «экономического, финансового, политического и дипломатического давления» на правительство Мадуро в поддержку лидера оппозиции Гуаидо.

Между тем политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT заявил, что оппозиционеры и проамериканские силы, доставляющие грузы в Венесуэлу через Колумбию, стремятся получить контроль за этим участком границы.

«Гуманитарную помощь можно было поставлять через, например, Красный Крест. Но США настойчиво пытаются отправлять эти грузы на своих простых условиях: сделать дыру на границе, которую не будут контролировать силы Николаса Мадуро, и гнать через неё всё что угодно. Зачем им дыра на границе? Для поставок оружия», — полагает эксперт.

Добавим, что в четверг, 28 февраля, в ходе заседания Совбеза ООН не был принят ни один из проектов резолюции по Венесуэле — ни американский, ни российский.

При этом проект США предусматривал проведение в Венесуэле новых президентских выборов под международным наблюдением, тогда как российское предложение заключалось в отстаивании независимости и суверенности государства и решении сложившейся ситуации через так называемый механизм Монтевидео — план по разрешению венесуэльского кризиса, который был предложен Мексикой, Уругваем и странами Карибского сообщества (КАРИКОМ).

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо и «гуманитарная помощь»

© Twitter / Reuters

Подготовка к вторжению

Комментируя обострение ситуации в Венесуэле, Сергей Лавров не исключил, что Вашингтон может пойти на военную авантюру для свержения законного правительства Мадуро.

«Зная нынешние подходы администрации США, всё возможно, и не исключаю, что администрация может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все мыслимые нормы международного права», — заявил глава российского МИД.

Однако в ходе своего выступления глава российской дипломатии отметил, что планам Соединённых Штатов по военной интервенции не суждено сбыться, если их не поддержат ближайшие соседи Венесуэлы — Колумбия и Бразилия.

«Мы эти намерения, конечно же, видим, видят их и многие другие страны, в том числе непосредственные соседи Венесуэлы. И соседи Венесуэлы — и Бразилия, и Колумбия в частности — заявили, что они не будут каким-либо образом поддерживать планы вооружённого вторжения в эту страну», — пояснил российский министр иностранных дел.

Сергей Лавров также отметил, что следующими после Венесуэлы в череде госпереворотов с участием США могут оказаться Куба и Никарагуа.

«Если Вашингтон предпримет действия по вторжению, это вскроет истинные мотивы США в Латинской Америке. Речь идёт не о какой-то демократии, а о том, чтобы подчинить своей воле всех непослушных. Неслучайно уже было заявлено, что Венесуэлой дело не ограничится, что на очереди Куба и Никарагуа», — отметил Лавров.

В разговоре с RT политолог Александр Асафов подчеркнул, что пока Белый дом не решается осуществить военное вторжение в Венесуэлу.

«О прямой интервенции в Венесуэлу на данном этапе говорить рано, так как не соблюдены все необходимые аспекты, связанные с медийным и политическим оформлением такой меры. США могут действовать внезапно, однако это произойдёт только в том случае, если подобный шаг поможет Гуаидо и его сторонникам», — отметил он.

В свою очередь, Синельников-Оришак предположил, что администрация Трампа попытается найти «силовой вариант свержения правительства Мадуро чужими руками».

«Туда можно ввести войска Колумбии, учитывая, что отношения между двумя странами всегда были не очень хорошими. И все венесуэльские оппозиционеры убегают в Колумбию. США будут решать проблему с помощью колумбийских сил, частных военных компаний и советников», — считает эксперт.

Столкновения на границе Колумбии и Венесуэлы 23 февраля

AFP

© Raul Arboleda

Болевые точки

Очевидно, что США взяли курс на организацию вооружённого мятежа, поскольку ни уговорами, ни другими способами не удалось убедить хотя бы часть армии перейти на сторону Гуаидо, полагает Асафов.

По его словам, подготовка к предполагаемому военному вторжению или оказанию военной помощи оппозиции началась давно и Вашингтон будет работать над этим сценарием.

«Лавров надеется, что привлечение внимания международной общественности должно остановить этот план, однако понятно, что американцам необходима смена власти в Венесуэле и они будут продолжать добиваться этого с помощью экономических рычагов, через дипломатическую работу по осуждению Мадуро, предъявление претензий и финансовую поддержку Гуаидо», — пояснил Асафов.

Такие провокации, как попытка ввоза грузов на территорию Венесуэлы, подобные инциденту 23 февраля, будут продолжаться, отметил эксперт. США нащупали точку, по которой будут бить, сосредоточившись на провоцировании конфликтов при прохождении гуманитарных конвоев, уверен политолог.

«По мнению американских представителей, именно здесь есть возможность создать ту самую провокацию, которая повлечёт за собой жертвы среди мирного населения. Или же Соединённые Штаты постараются «изобразить» эти жертвы, как это было в Сирии в Восточной Гуте. Вашингтон бросит на это все свои усилия, преследуя прежнюю задачу — привести к власти Гуаидо и свергнуть власть Мадуро», — подытожил Асафов.