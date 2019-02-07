Американский военный "шершень" перевоплотился в российский Су-30СМ – фото

Американский F/A-18 Hornet ("шершень") перекрасили под один из истребителей ВМФ России. Пилотов США таким образом обучают сражаться с вражескими истребителями. На фото, появившихся в Сети, видно, что американский истребитель "загримирован" под Су-30СМ.

Американский F/A-18 Hornet перекрасили под Су-30СМ ВМФ России. Фотографии мимикрировавшего под российский истребитель F/A-18 Hornet ("шершень") появились в Сети.

На снимках запечатлен полет черного F/A-18C Hornet.

Как сообщает "Российская газета", таким способом американских пилотов учат сражаться с различными видами противников. На протяжении нескольких десятилетий изображающие противника воздушные судна используются для обучения способов противостояния им.

Ранее "вражеские" самолеты, как правило, изображали легкие штурмовики A-4 Skyhawk и истребители F-5E. Последними были оснащены специальные эскадрильи "Агрессор". На данные крылатые машины наносился "советский" камуфляж, на них рисовали красные звезды. К ведению учебных воздушных боев привлекали самых опытных пилотов, которые практически всегда побеждали своих коллег.

При этом отмечается, что камуфляж применяемых истребителей все время подстраивается под изменения, происходящие в российской авиации.