Американский судебный процесс "демократы против РФ" может остаться без ответчиков

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа и его экс-советник Роджер Стоун подали независимые друг от друга ходатайства, требующие отклонить иск "демократы против РФ".

Оба истца в этом деле фигурируют в качестве ответчиков.

Также ранее подобные иски подали муж Иванки Трамп и советник американского лидера Джаред Кушнер и бывший замглавы штаба Трампа Рик Гейтс.

Сайт WikiLeaks, тоже ответчик, приложил к делу новые документы, где говорится, почему иск должен быть отклонен.

Россия также указана как ответчик по этому делу. В 2018 году российская сторона заявила, что не признает данную юрисдикцию и не будет участвовать в процессе.

Все ответчики заявили, что истцы не обосновали в нужной степени обвинения против них.