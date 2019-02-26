Американский генерал напомнил о страхе перед ядерным оружием РФ и попросил инвестиций

Американский генерал Джон Хайтен заявил, что США не создают ядерные необитаемые океанские системы и крылатые ракеты. При этом он напомнил о вооружении России, в том числе ядерном, и призвал инвесторов активнее вкладывать деньги в американскую "оборонку".

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооружённых сил (ВС) США генерал Джон Хайтен заявил, что США в состоянии защитить свою страну от угроз. По его словам, несмотря на то что Соединённые Штаты не занимаются созданием необитаемых подводных аппаратов с ядерными двигателями и крылатых ракет с такими же силовыми установками, оборону можно обеспечить через модернизацию ядерной триады с добавлением пары элементов.

В ходе выступления по вооружению в конгрессе он отметил, что Россия сейчас является приоритетной угрозой. По его словам, российская сторона "явно показывает не только намерение создавать для нас риск".

"В ходе конфликта они в действительности могут пойти на крайние меры, причём не только с применением обычных вооружений, но и, потенциально, ядерных", - цитирует заявление генерала РИА ФАН.

При этом в случае опасности США готовы реагировать на каждую конкретную угрозу, добавил Хайтен, передаёт ТАСС.