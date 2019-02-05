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Американским ракетам на Курилах в соцсетях предложили ответить "ракетами средней дальности на Дальнем Востоке"

05 февраля 2019, 13:09  •  17 • Политика
В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США, такой позиции придерживаются японские СМИ. Впрочем, у российских граждан своя позиция. Американским ракетам на Курилах в соцсетях предложили ответить "ракетами средней дальности на Дальнем Востоке".
Японские СМИ, мечтая о передаче Россией четырех Курильских островов, уже мысленно разместили на них военные базы США. По мнению автора Japan Business Press, Курилы - идеальное место для американских ракет. Даже если не принимать во внимание, что Курильские острова Японии не принадлежат, размышления журналистов выглядят как минимум воинственно...
Впрочем, в социальных сетях в привычной ироничной манере отреагировали на сказанное в материале.
"Ракеты средней дальности на Дальнем Востоке будут "приятным" подарком для жителей Японии".
"А недавно совсем уже обнаглели и стали переговариваться то за стенкой, то этажом ниже".
Были и комментарии практического характера.
"Ну что за бред. А на соседней территории основной Японии, не "место" ни разу? При желании-то?"
"Очень хорошо подмечено о выгодном размещении ракет, мы их там и разместим..."
Ракеты средней дальности на Дальнем Востоке будут "приятным" подарком для жителей Японии
— Михаil Морозоv (@MihailMor) 5 февраля 2019 г.
Ну что за бред. А на соседней территории основной Японии, не "место" ни разу? При желании то?
— Николай Кладовой (@toNIK761) 5 февраля 2019 г.
Очень хорошо подмечено о выгодном размещении ракет,мы их там и разместим...
— MALLEUS MALEFICARUM (@ev4_w) 5 февраля 2019 г.
А недавно совсем уже обнаглели и стали переговариваться то за стенкой, то этажом ниже. pic.twitter.com/6UJPshTJU1
— Сергей Егоров (@KOREECz) 5 февраля 2019 г.

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