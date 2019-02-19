Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кадыров сложил полномочия". Как либералы создали новость дня
Унитаз Навального вместо головы. Расследование про червей (Роман Романов)
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины...
"Популяризирует современную агрессию России": Украинские дипломаты в С...
Главная / В мире

Американские наёмники ЧВК Kroeker Partners были задержаны на Гаити - источник

19 февраля 2019, 08:39  •  107 • В мире
Источник опубликовал информацию и фотографии с задержания неизвестной очень хорошо вооруженной группы людей, преимущественно граждан США на Гаити. Один из них оказался операционным директором ЧВК "Kroeker Partners".
По информации источника, известного в Сети colonelcassad, в столице Гаити Порт-о-Пренсе местная полиция задержала группу лиц: 7 иностранцев и одного местного, которые были с автоматическим оружием, спецсредствами и спутниковыми телефонами.
Сolonelcassad предложил ознакомиться с материалом любителей вбросов про "русских наемников в Венесуэле".
Источник пишет, что данных лиц связывают с ЧВК "Kroeker Partners". Один из задержанных по имени Кент Крокер — является ее операционным директором. Известно, что трое из задержанных — граждане США, один — серб. О гражданстве других задержанных — пока нет информации. Кент Крокер проводил военные, авиационные, охранные операции и обучение по всей Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, странах Персидского залива . Если рассматривать его "рабочую неографию" то это, Ирак, Кувейт, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ.
Как пишет Сolonelcassad: "Вполне резонно, что возникли предположения, что так может, к примеру, выглядеть команда "неизвестных снайперов", появление которых столь часто происходит во время массовых протестов в различных регионах мира. По другой версии, их могли нанять для охраны американских официальных лиц или сотрудников ООН".
Источник также отмечает, что если бы "пресловутый Уткин заехал на Гаити, страшно представить накал Shit-шторма".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


107
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 19:24
«НАТО готовится к борьбе за Арктику»: как Великобритания собирается расширить военное присутствие за полярным кругом
18 февраля 2019, 12:54
«Свобода слова для своих»: как Facebook заблокировал популярные новостные страницы из-за «связей» с RT
19 февраля 2019, 05:24
В мире зафиксирован второй случай рождения семерняшек
Загрузка...
19 февраля 2019, 05:24
В Китае прыжки туриста привели к обрушению моста ещё с пятью людьми - видео
19 февраля 2019, 01:54
«Противостояние сохранится»: как изменятся взаимоотношения Индии и Пакистана после террористической атаки в Пулваме
18 февраля 2019, 09:54
Трамп планирует встретиться с Абэ и новым императором Японии - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
19 февраля 2019, 02:09
"Мы обсуждали это сегодня": Могерини ответила Трампу на просьбу забрать 800...
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади выне...
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мад...
19 февраля 2019, 02:09
"По краю ходит старик": Глава Еврокомиссии Юнкер пригрозил США ответными са...
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
14 февраля 2019, 14:54
Почувствует мировым лидером: Путин "купил" Лукашенко, пустив на встречу с Эрдоганом и Роухани
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.