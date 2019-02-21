Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не смог победить за два месяца - договаривайся": Почему США так и не ...
"Все слушают, видят и читают": Путин рассказал, как спецслужбы Запада ...
«Северный поток — 2» — конкурент их транзитной схемы»: почему в США назвали Поль...
Минус 95 градусов и ветер 60км/ч: Обыватели смогут следить за погодой на Марсе о...
Главная / Политика

Ахеджаковой на заметку: Картина "Простите" с автографом Горбачёва ушла с молотка за 12 млн рублей

21 февраля 2019, 02:54  •  58 • Политика
Картина "Простите" с автографом Михаила Горбачёва была продана на торгах за 12 миллионов рублей. "Ахеджаковой на заметку", - шутят по этому поводу в соцсетях.
Во вторник, 19 февраля, на торгах была продана картина "Простите" с автографом ответственного за развал СССР Михаила Горбачёва. Необычное произведение искусства купили за 12 миллионов рублей.
Стоит отметить, что картина представляет из себя белый холст, на котором художник большими черными буквами написал слово "Простите". Также на ней имеется автограф Горбачева, оставленный на ней 10 лет назад.
"Ахеджаковой на заметку", - шутят по этому поводу в соцсетях.
Пользователи намекают на ставшую мемом фразу артистки Лии Ахеджаковой "Простите нас, Украинцы!"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


58
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 13:54
Не можете - "лучше сразу уйти": Путин поставил ультиматум всем чиновникам
20 февраля 2019, 20:24
"Эстония готовится к войне": В военном ведомстве республики забыли уточнить, с кем именно
20 февраля 2019, 20:24
"У него нет невыполненных обещаний": Михалков оценил шансы Зеленского на победу
Загрузка...
20 февраля 2019, 23:39
"Вполне демократичное вмешательство": Германия продвигает кандидатов в Мосгордуму
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко
20 февраля 2019, 07:24
Куба обвинила Трампа в клевете из-за событий в Венесуэле
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
21 февраля 2019, 02:54
"Господин Туск не хочет об этом рассказать?": Соловьев напомнил главе Еврос...
21 февраля 2019, 02:54
"Гуайдов у США хватит на всех": В Сети отреагировали на «освобождение» Трам...
21 февраля 2019, 02:39
Порошенко допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе
21 февраля 2019, 02:39
Небензя рассказал, почему Россия не может не помогать юго-востоку Украины
21 февраля 2019, 01:09
Сергей Степашин - о Послании президента, хороших новостях из Лондона и 90-летии со дн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.