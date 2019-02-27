Аэропорт Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта украинской столицы, проводится эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«27 февраля около 14:55 (15:55 мск. — RT) в службу аэропорта по электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта Киев», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов.

По данным пресс-службы, на место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

В январе сообщалось о задержании мужчины, подозреваемого в «минировании» трёх аэропортов Москвы.