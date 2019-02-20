«Абсолютно новая машина»: какими характеристиками будет обладать первый российско-китайский вертолёт

В ближайшее время Россия и Китай подпишут контракт на создание перспективного тяжёлого вертолета AHL (Advanced Heavy Lift). Об этом сообщил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов. Китай должен подготовить техническое задание на вертолёт, а Россия разработать его важнейшие узлы и агрегаты. В общей сложности планируется выпустить около 200 единиц AHL. Как полагают эксперты, сделка станет одной из крупнейших в истории военно-технического сотрудничества РФ и КНР.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов рассказал журналистам о скором подписании контракта с Китаем на разработку перспективного тяжёлого вертолета AHL (Advanced Heavy Lift). Об этом он заявил на выставке AeroIndia 2019, которая проходит в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля. Кладов назвал грядущую сделку «контрактом века».

Напомним, в ноябре 2018 года гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил, что договор с Пекином может быть подписан к маю 2019 года. Тогда он отмечал, что Россия и Китай «согласовали все технические вопросы, остались вопросы финансового и организационного характера».

В общей сложности РФ и КНР планируют до 2040 года выпустить свыше 200 единиц вертолётов AHL. В материалах «Ростеха» указывается, что взлётная масса вертолёта составит около 38 тонн, максимальная коммерческая нагрузка внутри кабины — 10 тонн, а на внешней подвеске машина сможет транспортировать 15 тонн груза.

По данным китайской стороны, AHL будет способен преодолевать расстояние в 630 км, подниматься на высоту до 5,7 км и развивать скорость до 300 км/ч. Машина будет выполнять транспортные, эвакуационные и противопожарные задачи для коммерческих компаний и государственных ведомств КНР.

«Китай намерен создать вертолёт с грузоподъёмностью порядка 12—14 тонн, то есть промежуточный вариант между средним и тяжёлым классом. Это машина для китайского рынка. Для российского она не нужна, так как у нас универсальные вертолёты семейства Ми-17 перекрывают все необходимые потребности, а для сверхтяжёлых грузов применяется модернизированный Ми-26», — говорил в апреле 2016 года Кладов.

В беседе с RT исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что «Вертолёты России» будут вести опытно-конструкторские работы (ОКР) по техническому заданию китайской стороны. В частности, отечественные компании будут разрабатывать различные узлы, агрегаты и системы, которые не способна изготовить промышленность КНР. Однако облик вертолёта будет утверждаться именно в Пекине.

Новые горизонты

Переговоры по AHL стартовали между «Ростехом» и китайской стороной в апреле 2015 года в городе Ханчжоу между вице-премьером Дмитрием Рогозиным и заместителем премьера Государственного совета КНР Ван Яном.

По их итогам генеральный директор «Вертолётов России» Александр Михеев заявил, что разработка AHL будет вестись совместно с партнёрами из китайской корпорации AVIC и компании Avicopter. По его словам, «в Китае хорошо знают наши вертолёты — надёжные, неприхотливые, лёгкие в обслуживании и очень эффективные».

Модель AHL (Advanced Heavy Lift)

© Ростех

«Вертолётный рынок Китая является одним из самых быстрорастущих в мире, и мы заинтересованы в установлении долгосрочных, всесторонних стратегических отношений с КНР для развития взаимовыгодного сотрудничества в области вертолётостроения… Мы уверены, что реализация этого проекта откроет новые горизонты сотрудничества между Китаем и Россией», — сказал Михеев.

На сегодняшний день КНР является эксплуатантом многоцелевых российских вертолётов Ка-32A11BC и Ми-8/17, а также крупнейшего в мире тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26ТС грузоподъёмностью 20 тонн. Разработка AHL, с точки зрения «Ростеха», станет «одной из важнейших тем российско-китайского сотрудничества в авиационной сфере».

В мае 2015 года «Вертолёты России» и AVIC подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области создания перспективного тяжёлого вертолёта. В июне 2016 года между Россией и Китаем было подписано межправительственное соглашение по созданию AHL.

За минувшие четыре года состоялось более 20 раундов контрактных переговоров. И на текущий момент стороны согласовали технический проект вертолёта, трансмиссии, рулевого винта и противообледенительной системы. Однако некоторые актуальные вопросы ещё находятся в стадии проработки.

«Нужно понимать, что тон в проекте задаёт Китай. Эта машина нужна именно ему. Процесс согласования всегда носит сложный характер, и это неудивительно. Дело не только в многочисленных технических моментах, но и в банальной бюрократии. Тем более, это будет абсолютно новая машина, а не копия или подобие того, что уже есть на мировом или китайском рынках», — сказал Пантелеев.

Как предполагает эксперт, процесс заключения контракта мог затянуться из-за разногласий по вопросу о двигателе для AHL. Пекин рассчитывает получить «облегчённый» вариант турбовальной силовой установки Д-136 разработки ЗМКБ «Прогресс» (Запорожье).

Однако Москва предлагает китайским партнёрам приобрести российский двигатель ПД-12В, который сейчас разрабатывается на базе газогенератора от авиационного агрегата ПД-14. Российская силовая установка будет тяжелее Д-136, но превзойдёт украинский двигатель по экономичности и мощности (14 тыс. против 11,4 тыс. лошадиных сил).

«Для Китая дешевле покупать модифицированный вариант Д-136 у Украины. Это хороший и надёжный двигатель, который постоянно совершенствуется. Хотя не исключено, что российский двигатель в итоге окажется лучше запорожского. Против ПД-12В играет более высокая цена, время, которое уйдёт на его создание, испытание и сертификацию. В любом случае окончательный выбор за Пекином, и пока сложно сказать, каким он будет», — констатировал Пантелеев.

«Безальтернативный источник технологий»

В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов отметил, что проект AHL носит взаимовыгодный характер. По его словам, Китай получит надёжную машину для эксплуатации в труднодоступной местности, а Россия — «живые деньги» и дополнительный стимул для развития конструкторской мысли.

«Китаю с учётом сложного рельефа в большинстве провинций не обойтись без машины грузоподъёмностью порядка 15 тонн. Как и в отдельных регионах России, вертолёт в Поднебесной порой является единственным средством сообщения. При этом китайцы ещё долго будут не в состоянии создать собственную тяжёлую машину из-за отсутствия достаточного научно-технологического фундамента. Россия же с её уникальной конструкторской школой и опытом создания Ми-26 — безальтернативный источник технологий для Пекина», — сказал Дьяконов.

Китайский тяжёлый вертолёт Z-8

Reuters

Как пояснил эксперт, Китай достаточно сильно зависит от российских предприятий по проекту AHL. В частности, специалисты КНР пока не могут разработать жизненно важные узлы и агрегаты из-за отсутствия школы вертолётостроения, которая появилась в России в 1950-е годы. Дьяконов считает, что КНР осознаёт факт технологического отставания и по этой причине решил объединить усилия с «Ростехом».

«Сделка по AHL с Китаем будет одной из крупнейших в наших отношениях. Этот проект принесёт ощутимую пользу нашей стране. Он позволит не только хорошо заработать, но и улучшить компетенции в нише тяжёлых вертолётов. Для совместного с китайцами вертолёта будут созданы новые узлы и агрегаты. Они наверняка потом будут использованы при модернизации нашего вертолётного парка или при разработке совершенно новых винтокрылых машин»,— резюмировал Дьяконов.