Аахенское соглашение Германии и Франции

Обозначен континенталистский вектор европейской политики

22 января канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали Аахенское соглашение о сотрудничестве двух стран, предусматривающее взаимодействие по целому ряду ключевых направлений.

Париж и Берлин намерены сообща работать над созданием франко-германской экономической зоны, способствовать распространению немецкого языка и культуры во Франции и французской культуры и языка в Германии, проводить согласованную информационную политику, интегрировать военно-промышленный комплекс и взаимно координировать экспорт вооружения, а также взаимодействовать на уровне оборонных ведомств, в том числе в случае нападения третьих государств. За соблюдением процесса реализации соглашения будет наблюдать созываемый для этого парламентский комитет в составе 50 французских и 50 германских парламентариев.

Аахенское соглашение – обновление действия Елисейского договора, подписанного между Берлином и Парижем 56 лет назад. Елисейским договором обе стороны подкрепили факт примирения Германии и Франции.

Подписание Аахенского соглашения – знак того, что отныне франко-германские отношения наделяются особым статусом. Суть франко-германского сближения описал французский министр финансов Брюно Ле Мэр: «Согласие между Францией и Германией – важнейший залог прогресса Европы… Суверенитет Европы – это борьба поколения. Европа должна стать империей, как Китай или США, но мирной империей».

Можно ли рассматривать заключение Аахенского соглашения как признак того, что две крупнейшие державы континентальной Западной Европы намерены противодействовать дальнейшему распространению англосаксонского влияния в Старом Свете? По-видимому, да. В марте 2019 года Великобритания должна распрощаться с членством в Европейском союзе, с июля 2020 г. к Германии переходит председательство в ЕС, и к этим событиям в Берлине и Париже готовятся.

Выход Великобритании из ЕС сократит доступ британцев к Европейскому оборотному фонду с бюджетом €500 млн., сузит возможности участия в многонациональных операциях и наблюдательных миссиях ЕС. Как пример: в результате Брекзита из Великобритании в Испанию передислоцируется штаб антипиратской операции «Аталанта».

Брекзит и передвижка интересов Соединённых Штатов в так называемый Индо-Тихоокеанский регион (выделение такого региона вместо АТР – новинка американской геополитической мысли) относительно уменьшают масштабы влияния англосаксов в Европе. Германия не прочь заполнить образующуюся нишу. В Аахенском соглашении оговорена необходимость предоставления Германии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Франция как ядерная держава и Германия как экономический локомотив Европы рассматривают своё сотрудничество по принципу взаимной дополнительности.

Германия и Франция наряду со Швецией, Австрией, Чехией и Венгрией входят в пятёрку европейских государств, которые не закупают американские военные самолёты. Немцы и французы готовы продавать свои самолёты Eurofighter и Rafale союзникам по НАТО, но мешают англосаксы. Англосаксонская монополия в этой сфере ставит под угрозу перспективы европейской военно-авиационной промышленности.

Авиационный парк полностью обновляется раз в 40 лет, если речь о закупках новых самолётов. Поставки американских самолётов европейским странам обеспечивают Вашингтону монополию на рынке данного вида вооружений до 2060 года и ставят под вопрос франко-германо-испанский проект выпуска совместного самолёта к 2030 гг., а также перспективы экспорта транспортного самолёта А400М, транспортного вертолёта NH90, боевого вертолёта Tigre и БПЛА Eurodrone MALE.

Аахенское соглашение – это действие на опережение. Когда в Венгрии, Чехии и Австрии растёт популярность евроскептиков, в Италии обсуждают возможный возврат к национальной валюте, Париж и Берлин перехватывают инициативу, стремясь к консолидации зоны евро, которая отныне будет пониматься как зона преобладающего франко-германского влияния.

Аахенским соглашением Париж и Берлин формируют «Европу двух скоростей», в которой они намерены стать лидерами. Против такой Европы протестуют Польша, Румыния, другие восточноевропейские страны. В поисках противовеса франко-германскому альянсу Вашингтон делает ставку на страны Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия), добавляя к образовавшемуся экономическому разделению Европы внутриполитический раскол, когда Западная Европа выступает за укрепление суверенитета Евросоюза, а Восточная Европа готова им поступиться в пользу США.

Аахенским соглашением Германия и Франция сообща берут курс на достижение большей торгово-экономической автономии от Вашингтона. Негативное влияние американской санкционной политики на Европу выражается в попытках торпедировать проект «Северный поток - 2» и в санкциях против Ирана – важного торгового партнёра как французских, так и немецких компаний.

С Ираном работают 10 тыс. компаний из ФРГ (в том числе такие гиганты, как «Сименс», «Даймлер», «Фольксваген»), 120 из них имеют в Иране свои филиалы. Французский автоконцерн «Рено» намерен выпускать в Иране 350 тыс. машин ежегодно. «Пежо» подписал с иранцами контракт на €400 млрд. Авиаконцерн Airbus поставит иранцам 100 самолётов на €20 млрд. Давление американцев далеко не во всех случаях заставило Париж и Берлин отказаться от выгодных сделок, и в ход пошли санкции: так, США оштрафовали французский банк BNP Paribas почти на $9 млрд. за участие в сделках с Ираном.