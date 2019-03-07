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07 марта 2019, 21:09 • 67 • В мире
Английская королева впервые самостоятельно создала пост в соцсети Instagram. Свое появление в официальном аккаунте монаршей семьи она начала рассказом о необычной находке — письме, написанном изобретателем первого в мире компьютера Бэббиджем ее прапрадеду принцу Альберту.
В своем первом посте в Instagram Елизавета II сообщает, что письмо, датированное 1843 годом, хранится в английском Музее науки. Содержание его таково: изобретатель Чарльз Бэббидж пишет принцу Альберту и его супруге королеве Виктории о своем новом проекте. Речь идет о самом первом компьютере, созданном Бэббиджем.
Королева также добавляет, что ей подробно рассказали о том, как детей обучают компьютерному программированию. Впечатлившись этой информацией, Елизавета и решила, по ее словам, провести для пользователей соцсети небольшую экскурсию в историю.
Кстати, появление королевы произвело настоящий фурор — ее пост уже набрал к настоящему времени около 62 тысяч лайков.
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