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50 тонн золота под покровом ночи: Американцы уезжают из Сирии не с пустыми руками

01 марта 2019, 12:24  •  145 • Политика
Американские военнослужащие под покровом ночи вывезли из Сирии около 50 тонн золота, отданного им террористами в обмен на гарантии безопасности.
Войска США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, сообщает информагентство Ura.ru. Американские военные договорились с представителями террористических группировок, обосновавшихся в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, что боевики отдадут Соединенным Штатам все принадлежащее им золото в обмен на обещания безопасности.
Отмечается, что террористы передали американской армии около 40 тонн драгоценного металла. Вместе с найденным в тайниках боевиков золотом, расположенных в окрестностях населенного города Багхуз, всего военнослужащие США вывезли из страны порядка 50 тонн.
Драгоценный металл вывозился американцами ночью на вертолетах.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что на территории Сирии остается около двух тысяч американских военнослужащих. Они, по его словам, будут возвращаться в США по мере установления контроля над захваченной боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ территорией.

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