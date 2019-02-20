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35 лживых утверждений: "Пищевое" расследование Навального разнесли в пух и прах

20 февраля 2019, 04:09  •  64 • Политика
Как сообщают СМИ, в расследовании Навального нашли 35 лживых утверждений. Результаты работы оппозиционера разнесены в пух и прах.
Алексей Навальный опубликовал новое расследование, наделавшее много шума. Эксперты pravda.ru пишут, что оно липовое — внимательные зрители обнаружили фотографию 2011 года, которую выдавали за актуальную.
Как пишет издание, Наталья Шилова, называвшая себя бывшей сотрудницей "Московского школьника", донесла информацию об ужасных условиях на производстве детского питания и подкрепила их фото.
Но читатели блога Навального выяснили, что фотография унитаза сделана в 2011 году, и уже тогда была вирусным мемом.
Федеральное агентство новостей решило проверить все содержание ролика и насчитало 35 нестыковок!
Шилова утверждает, что работала на "Московском школьнике" 5 месяцев, хотя на самом деле с февраля по апрель 2017 года — видно на приложенной фотографии с трудовой.
Предприятие "МШ" не является подразделением комбината "Конкорд", обратное утверждала Шилова. Надо сказать, что все эти нестыковки Навальный никак не пытался объяснить и теперь избегает общения по этому поводу.
Соратник Навального Любовь Соболь проводила расследование на комбинате "Конкорд" Евгения Пригожина. Она его лично обвинила в том, что он якобы виноват в заражении детей кишечной палочкой. Бизнесмен пригласил Соболь на завод, но она не ответила.
По информации издания, Пригожин заявил, что Навальный требует от него 300 млн рублей за прекращение расследования. Бизнесмен называет это шантажом.

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