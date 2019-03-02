21 год и десятки миллиардов рублей: Генконструктор рассекретил точную цену "космической" независимости России

Владимир Нестеров, который в 2009-2014 годах был генконструктором средств выведения легкого и тяжелого классов, в своей книге "Космический ракетный комплекс "Ангара" рассекретил точную цену "космической" независимости России, указав, что на создание КРК ушел 21 год и десятки миллиардов рублей (около 112 млрд).

Космический ракетный комплекс "Ангара" был один из самых долгих проектов нашей страны. Однако именно он, как отмечает Владимир Нестеров, экс-гендиректор Центра Хруничева, а также генконструктор средств выведения легкого и тяжелого классов в 2009-2014 годах, обеспечил РФ независимый доступ в космос.

Сам эксперт считает, что это - лучший КРК во всем мире. Свою оценку он дает, основываясь на характеристиках двигателя РД-191. Генконструктор полагает, что еще лет 10-15 никто в мире подобного не создаст.

"По всеобщему признанию лучший в мире, и в ближайшие 10-15 лет никто ничего подобного сделать не сможет", - указывает Нестеров.

В своей книге "Космический ракетный комплекс "Ангара" он рассекретил и точную цену "космической" независимости России, указав, что на создание КРК ушел в общей сложности 21 год и десятки миллиардов рублей (около 112 млрд по ценам 2014 года). В эту сумму, как отмечается, входило не только создание КРК, но еще и два успешно проведенных пуска ракет "Ангара-1.2ПП" и "Ангара-А5".

К слову, причину столь долгого создания "Анкары" Нестеров видит в недостаточном финансировании проекта, указывая, что в первые 13 лет, а это время с 1993 по 2006 год, на создание КРК выделили даже меньше четырех процентов от того, что было необходимо. И лишь в 2006-м деньги пошли в нужном объеме.

По словам Нестерова, как отмечает РИА Новости, на опытно-конструкторские работы с учетом стоимости изготовления всех технологических систем наземного комплекса КРК "Ангара" было затрачено 62 382 миллиона рублей (по линии Министерства обороны - 51 046, Роскосмоса - 4 980, Центра Хруничева - 6 356), на техническое перевооружение и подготовку серийного производства КРК "Ангара" - 24 819 миллионов рублей (по программе развития оборонно-промышленного комплекса - 16 310, средства Центра Хруничева - 8 509), на капитальные вложения и строительно-монтажные работы по созданию наземной инфраструктуры КРК "Ангара" по линии Минобороны - 24 785 миллионов рублей.